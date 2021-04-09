Мусульманских лидеров разделили «обитатели могил»

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий шейх Равиль Гайнутдин обвинил лидера мусульман Татарстана Камиля Самигуллина в распространении сектантских учений. Обращение с призывом «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики» господин Гайнутдин направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который в понедельник планирует принять участие в съезде мусульман региона. Как ожидается, на съезде господин Самигуллин должен переизбраться на третий срок во главе ДУМ Татарстана. Эксперты считают, что на итоги съезда обращение вряд ли повлияет.

Обращение Равиля Гайнутдина к президенту Татарстана Рустаму Минниханову было опубликовано на сайте ДУМ РФ. Как указал сам муфтий, поводом стал «последний скандал, разразившийся вокруг тафсира — толкования священного Корана, изданного на татарском языке» под руководством главы ДУМ Татарстана Камиля Самигуллина в 2019 году. Господин Гайнутдин заявил, что в книге «преднамеренно» была допущена «ошибка доктринального характера, вокруг которой возникли ожесточенные споры в мусульманской среде».

Речь идет о фразе в сноске к одному из аятов: «Если вы отчаетесь в ваших делах, просите помощи у обитателей могил».Ее можно истолковать как призыв обращаться не к Аллаху, а к душам умерших, что противоречит постулату единобожия.

Глава ДУМ РФ заявил, что подобная трактовка исламских положений — «не что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты „Исмаил-ага“», приверженцем которой Равиль Гайнутдин называет муфтия Татарстана. Господин Гайнутдин указал, что «положения, противоречащие классическому доктринальному пониманию ислама, и ранее включались в литературу издательского дома „Хузур“ при ДУМ РТ, но никогда ранее они не появлялись в толковании Корана».

Также Равиль Гайнутдин выразил сожаление, что «во всей республике на нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ РТ, который в своем служении опирался бы на традицию, духовное и научное богатство татарского народа», что «ставка сделана на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление». Он заявил, что «огромны риски получить в центре России ситуацию с салафитско-суфийским непримиримым противостоянием по образцу ряда республик Северного Кавказа».

Равиль Гайнутдин попросил господина Минниханова «обратить внимание на содержание Совета при президенте России по межнациональным отношениям от 30 марта», где Владимир Путин «сделал особый упор на стратегическую важность гражданского согласия и гармонии в нашем обществе». Муфтий предупредил главу Татарстана, что привнесение чуждых идеологий и традиций для татарского народа, равно как и для стабильности России, будет губительно, и призвал «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики».

Камиль Самигуллин, которому в марте исполнилось 36 лет, действительно обучался с 2003 по 2007 год в Стамбуле в медресе при мечети Исмаил-ага у шейха Махмуда аль-Уфи.

Тот считается ученым ханафитского мазхаба, исповедуемого в том числе мусульманами России. Также господин Самигуллин окончил теологический факультет Российского исламского института в Казани. ДУМ Татарстана он возглавил в 2013 году, сменив на этом посту Илдуса Файзова (ушел в отставку, после того как в 2012 году на него совершили покушение сторонники радикального ислама, а его заместитель Валиулла Якупов был убит).

Обращение главы ДУМ РФ появилось буквально за несколько дней до съезда мусульман Татарстана, на котором делегаты будут избирать лидера на следующие четыре года. Ожидается, что Камиль Самигуллин должен продлить свои полномочия, поскольку пленумом ДУМ РТ (а ранее на собраниях в мухтасибатах) утвержден как единственный кандидат.

В работе съезда, как ожидается, примет участие Рустам Минниханов.

В ДУМ Татарстана “Ъ-Казань” не стали комментировать обращение Равиля Гайнутдина. Ранее сам Камиль Самигуллин говорил: «Заявления о том, что авторы перевода призывают к ширку (многобожию.— „Ъ“),— это клевета на меня и на весь коллектив, работавший над изданием».

Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова сообщила “Ъ-Казань”, что обращение главы ДУМ РФ получено и «направлено по принадлежности» в управление по взаимодействию с религиозными объединениями.Казанский исламовед Азат Ахунов считает, что у Равиля Гайнутдина «накопились обиды». Он напомнил, что тот первым поднял вопрос о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, однако затем инициатива перешла к ДУМ Татарстана.

«Равиль Гайнутдин — один из лидеров мусульман России, наверное, считает себя номером один. Но сейчас его молодой муфтий Татарстана отодвигает в сторону. Камиль Самигуллин начинает себя позиционировать как федеральный деятель»,— пояснил господин Ахунов. При этом он признал, что изданное ДУМ Татарстана толкование Корана действительно «неоднозначное», но «сектантским называть его нельзя».

«У нас в 8 тысячах мечетей и учебных заведений в России работают люди, которые обучались в разных медресе в разных странах мира»,— заявил “Ъ-Казань” председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, который считает «преувеличенной оценкой» заявление о том, что Камиль Самигуллин является «сектантом». Он добавил, что толкование Корана ДУМ Татарстана «собрано из книг, которые изданы еще в дореволюционное время» на территории России.

Само обращение господин Крганов назвал «эмоциональным» и «некорректным», поскольку главы регионов не назначают лидеров уммы. Он полагает, что Камиль Самигуллин «пройдет» на новый срок, поскольку к нему «положительное отношение» у мусульман региона. «Считаем, что будоражить верующих людей неправильно, тем более в преддверии священного месяца Рамадан это стало таким неожиданным и неприятным сюрпризом»,— заключил Альбир Крганов.

Господин Ахунов соглашается, что на переизбрание муфтия республики обращение вряд ли окажет влияние, поскольку ДУМ России и ДУМ Татарстана — независимые друга от друга организации. Эксперт называет кандидатуру Камиля Самигуллина «компромиссной»: тот пользуется доверием и у мусульманской суммы, и у властей Татарстана. «Других заметных фигур пока не видно»,— заключил господин Ахунов.

Кирилл Антонов