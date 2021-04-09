Ильсур Метшин вышел в онлайн

Вчера глава Казани Ильсур Метшин провел свой первый прямой эфир в Instagram, за которым одновременно наблюдали более 500 жителей. В основном мэр отвечал на вопросы, касающиеся благоустройства и строительства школ. Именно последняя тема недавно прозвучала в федеральных СМИ и вызвала критику республиканских властей. Вопросы коррупционной тематики мэр проигнорировал. Стрим длился менее 40 минут, но господин Метшин дал обещание повторить такой опыт.

Мэр Казани Ильсур Метшин вчера провел прямой эфир в социальной сети Instagram. Трансляция состоялась на официальной странице мэрии, у которой 67 тыс. подписчиков. Эфир господина Метшина одновременно смотрели более 500 человек. Это был первый опыт онлайн-общения главы города с пользователями интернета. При этом на сайте мэрии эфир не анонсировался, а только в социальных сетях.

Господин Метшин в ходе эфира прежде всего ответил на вопросы, которые ему поступили ранее после выхода «отчетных роликов» — в этом году как депутат городской думы господин Метшин не отчитывался лично перед избирателями, а разместил в соцсетях видеоотчеты о своей работе. В конце немного времени он уделил обращениям, которые поступили непосредственно во время эфира.

Большинство вопросов касалось строительства школ и другой городской инфраструктуры. При этом активнее всего оказались жители поселков Вишневка и Привольный. Как сообщал “Ъ-Казань”, ранее местные активисты сняли ролик, на котором дети выстроились в слово «школа» на снегу и попросили о строительстве нового учреждения президента Татарстана Рустама Минниханова. О флешмобе сообщалось в федеральных СМИ, прокуратура начала проверку. Господин Минниханов в свою очередь поручил создать специальный «институт пространственного развития», который займется проектированием новых социальных объектов. При этом он указал, что это «прямая работа муниципалитетов».

Ильсур Метшин вчера признал, что власти Казани пока не успевают обеспечить все микрорайоны школами — всего городу уже не хватает мест на 31 тыс. учеников. Такую ситуацию он связал с тем, что «Казань — лидер среди городов по темпам рождаемости» и чиновники не могут «работать на опережение». Он напомнил, что в этом году в Казани откроются только две новые школы — в жилых комплексах «Арт-сити» и «Салават Купере». По поводу строительства детских и образовательных учреждений в поселках он заявил: «На все нужны деньги». Вместе с тем он подтвердил намерения властей начать проектировать школу на 1224 места на границе Вишневки и Привольного.

Много вопросов касалось благоустройства, а также строительства дорог, капремонта домов, обустройства парков. Ильсур Метшин даже вспомнил, что девять лет назад в Казани насчитывалось 300 тыс. автомобилей и всего 200 тыс. деревьев. С тех пор, похвастался мэр, мэрия высадила еще 500 тыс. деревьев. Он ответил и на претензии жителей, связанные с работой ливневой канализации. «Когда уже сделаете ливневки? Не Казань, а Венеция. Начнутся дожди и все затопит»,— написала один из зрителей эфира. Ильсур Метшин сравнил казанские ливневки с российским футболом: «Их принято ругать везде и всегда». Он сообщил, что ежегодно на их прочистку тратится 200–250 млн руб., но полностью проблему может решить только федеральное финансирование.

Среди вопросов было немало по коррупционной тематике. Так, участники эфира просили прокомментировать расследование местного штаба Алексея Навального, в котором говорилось, в частности, о коллекции часов господина Метшина, ее оценили в 120 млн руб. При этом зрители заметили, что на этот раз мэр был без часов. Однако на вопросы «Сколько время?» и «Что по расследованию штаба?» мэр не ответил. Также он оставил без внимания комплименты пользователей по поводу «хорошего загара» (по всей видимости, он недавно был в отпуске).

Единственная политическая тема, на которую вчера высказался Ильсур Метшин, касалась прямых выборов мэра Казани. Напомним, сейчас глава города избирается депутатами думы Казани из своего состава. Господин Метшин заявил, что «за свою бытность был и выборным, и назначаемым», но сейчас в Татарстане «та структура (выборов.— „Ъ“), которая принята, она работает». «Будет другая схема, будем по ней жить. Мы уже свое отбоялись»,— заключил мэр. Весь эфир в итоге длился всего 37 минут.

Ильсур Метшин обещал, что подобное онлайн-общение с жителями Казани будет продолжено, однако, как часто, он пока не определился. Пресс-секретарь мэра Владимир Казанцев пояснил “Ъ-Казань”, что власти «смотрят различные площадки для коммуникации с жителями, чтобы общаться и отвечать на вопросы». Какого-то конкретного повода для первого эфира не было.

Казанский политолог Сергей Сергеев считает, что целью первого эфира было «снять напряжение», которое возникло после акции жителей поселков с участием детей. По его словам, на этот «локальный конфликт со школой» республиканское руководство «отреагировало достаточно нервно»: «В итоге получилось, что в этой ситуации виновата казанская группа элиты республики». По словам господина Сергеева, возможно, первый опыт эфира «получился не очень удачным». Однако он полагает, что «специалисты по пиару научат мэра, как говорить и выступать», и этот «инструмент может быть задействован в дальнейшем».

Кирилл Антонов