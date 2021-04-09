Любители против профессионалов

В предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области перед выборами в Госдуму и губернскую думу зарегистрировались 32 кандидата. Из них 17 — в Госдуму, 15 — в губдуму. За три недели до окончания приема заявок в списках числятся как имена нынешних депутатов, так и новые. Среди них общественники, представители здравоохранения, волонтеры. Эксперты отмечают, что выдвижение указанных кандидатур от представителей «уважаемых» профессий — это традиция. По их мнению, в этом случае можно говорить о конкуренции, но в ней «профессионал будет конкурировать с любителем» и будет понятно, кто победит.

В начале недели к участникам предварительного голосования «Единой России» в Самарской области перед выборами в губернскую думу присоединились три представителя здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

Так, сотрудники здравоохранения Самарской области выдвинули для участия в праймериз заместителя главного врача, врача-инфекциониста Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николая Каравашкина, главврача Самарской городской больницы № 4 Наталью Виктор и главврача городской больницы № 7 Анну Дубасову.

В праймериз по выборам в губдуму также участвуют профсоюзные активисты «АвтоВАЗа» Андрей Игнатьев и Елена Сазонова, директор официального дилера LADA ООО «Автоцентр на Заводском» Владимир Харьков и другие.

На участие в праймериз к выборам в Госдуму от региона на текущий момент заявки подали действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский (по списку), Виктор Казаков от Красноглинского избирательного округа, Игорь Станкевич от Промышленного избирательного округа. Коллективы предприятий выдвинули на праймериз генерального директора завода «Тяжмаш» Андрея Трифонова, волонтера из Тольятти Ирину Долгополову. О своем участии в предварительном голосовании в Госдуму также заявили безработный Антон Бердин, гендиректор ООО «АГРОПАРК» Николай Бурыцков, экономист по финансовой работе в ПАО «ОДК-Кузнецов» Андрей Кишкин, юрист ООО «Достояние» Андрей Попов, педагог-организатор детской школы искусств № 3 «Младость» в Самаре Валерий Худящев и другие.

За три недели до окончания приема заявок на участие в праймериз «Единой России» в регионе зарегистрировались 32 кандидата. Некоторые из них подали заявки на предварительный отбор к выборам и в Госдуму, и в губдуму.

«Чем более конкурентным будет предварительный отбор, тем сильнее будут кандидаты от партии на самих выборах. Они обогатятся опытом, знаниями, пожеланиями и наказами людей»,— цитируются слова главы региона Дмитрия Азарова.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что выдвижение указанных кандидатур из представителей «уважаемых» профессий — это советская традиция: «Советская власть, готовя списки депутатов, делала именно так. Набираются представители уважаемых профессий — врач, общественный деятель. Эту технологию вместе с сотрудниками вобрала в себя „Единая Россия“. Это не проблема, а привычка. С другой стороны, существует некий тезис, который многим кажется аксиомой, что врачи и учителя — это те, за кого народ может проголосовать. Если нужно кого-то продвинуть, его гораздо легче продвинуть на фоне врача, чем на фоне крупного бизнесмена или действующего депутата. А так получается, что вокруг достойные, уважаемые врачи и учителя и один депутат Госдумы. За кого проголосуют? Наверно, за него. И процедура соблюдена, и нужный человек законно победил».

По мнению эксперта, в этом случае можно говорить о формальной конкуренции: «Это конкуренция толпы зайцев с одним медведем. Понятно, что заяц проиграет, но конкуренция-то есть. Никаких нарушений не будет. Это мировая практика. Если вам нужно кого-то выдвинуть, а процедура требует конкуренции, создайте ее. Это будет конкуренция, в которой профессионал будет конкурировать с любителем. Меня больше интересует, как в „ЕР“ определяют число сторонников, от которых идет процент голосовавших. Но здесь нет ответа. Американские праймериз формировались 200 лет, и семьи традиционно голосуют за какую-то партию. Поэтому в любом городке можно примерно представить, сколько реально проголосовало за кандидата. Потому что есть четко переделенные списки сторонников. А у нас объективно их нет».

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Подавать заявки на участие можно до 29 апреля. Выборы в Самарскую губернскую думу и Государственную думу РФ состоятся 19 сентября.

Подготовку к выборам начали и другие партии в Самарской области. Однако имена претендентов пока не называются. В частности, в ЛДПР сообщили, что имена кандидатов будут названы на следующей неделе на заседании высшего совета ­партии.

По данным „Ъ“, конкурентом на выборах в Госдуму Виктора Казакова по округу может стать депутат губдумы от КПРФ Геннадий Говорков, по округу Игоря Станкевича — депутат губдумы от КПРФ Михаил Матвеев. По предварительным данным, конкуренцию нынешнему депутату Госдумы от «Единой России» Евгению Серперу может составить депутат губдумы от КПРФ Алексей Краснов, оппонентом Владимира Бокка («ЕР») по округу может стать депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, на округ, по которому избран Александр Хинштейн может претендовать первый секретарь Новокуйбышевского городского комитета КПРФ Михаил Абдалкин.

Ани Айвазян