«Додо Пицца» закроет свои рестораны в Китае

Сеть пиццерий «Додо Пицца» уходит из Китая, сообщил основатель компании Федор Овчинников. Первые рестораны пиццерии были открыты в КНР в 2015 году. Всего в Китае работали четыре точки сети.

«1 апреля совет директоров Dodo Brands принял решение о закрытии наших пиццерий в Китае. Конечно, в первую очередь это было мое решение. Совет директоров его поддержал»,— написал господин Овчинников в Telegram.

По его словам, решение об уходе с рынка было принято по двум основным причинам. Во-первых, компания «слишком далеко ушла от ключевой бизнес-модели, что лишает в будущем глобальной синергии». Во-вторых, Китай как сложный рынок требует больших инвестиций. «Нужно признать, что, несмотря на все наши усилия, при тех ресурсах которые у нас есть и были, соотношение усилий и результатов в Китае — слабее других наших стартапов»,— уточнил основатель компании. В развитие сети в КНР было вложено $2,5 млн в качестве инвестиций.

Сеть «Додо Пицца» была основана в 2011 году. Сейчас в нее входит 683 точки в России и еще в 13 странах, в том числе в США, Великобритании, ФРГ. В марте 2021 года Федор Овчинников сообщил о закрытии части своих неприбыльных заведений из-за ухудшившихся экономических условий на фоне пандемии коронавируса.

О показателях компании — в материале “Ъ” «"Додо Пицца" закроет часть своих заведений».