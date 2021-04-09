С чувством невыполненного долга

В Краснодарском крае в январе — марте 2021 года количество признанных личных банкротств увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Суды признали несостоятельными более двух тысяч человек. По числу персональных банкротств Кубань занимает третье место в России. Эксперты объясняют это кризисными явлениями, связанными с пандемией коронавируса, а также тем, что процедура банкротства в Краснодарском крае не так сложна в процессуальном плане, как в других регионах.



В январе — марте 2021 года число признанных банкротств жителей Краснодарского края, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), увеличилось на 79,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс), в первом квартале текущего года банкротами признали 2109 физлиц (в 2020 году — 1176).

По числу персональных банкротств Кубань занимает третье место в России после Москвы (2224) и Московской области (2176). В России количество несостоятельных физлиц за первые три месяца 2021 года составило 40,6 тыс. человек, что на 81,5% больше, чем годом ранее.

По словам юриста ЮК «Интеллект» Владимира Павлюка, увеличение числа граждан-банкротов связано с демографическо-социальными причинами и уровнем осведомленности об отсутствии единообразия судебной практики по сравнению с другими регионами. «Дело в том, что во многих регионах, в отличие от Кубани, существенно выросли риски завершения процедуры банкротства без списания долга, банкротство сложнее в процессуальном плане, суды запрашивают намного больше доказательств и документов (также у супруга). В нашем крае суды дают возможность обанкротиться лицам, даже не имеющим постоянной регистрации, например, если представляются доказательства трудоустройства либо посещения детей должника школы или детского сада»,— поясняет господин Павлюк.

Адвокат Роман Кабанов объясняет рост четырьмя причинами. Во-первых, окончанием моратория на банкротства и негативной экономической ситуацией. Во-вторых, проблемные долги перед банками влекут активные действия со стороны банков по банкротству своих должников. В третьих, банкротства организаций ведут к потере работы физическими лицами-заемщиками, что в свою очередь приводит к несостоятельности уже самих физических лиц.

«Из-за крайне сложной экономической ситуации, вызванной последствиями пандемии, санкций и принимаемыми управленческими решениями, волна банкротств захлестывает сначала бизнес. Снижение оборота и доходов бизнеса влечет за собой падение уровня доходов наемных работников (увольнение, снижение зарплат и пр.) и необходимость бизнесу (в том числе банкам) изыскивать средства, чтобы восполнять свои финансовые потери. Самый простой способ восполнить потери — начать работать с дебиторской задолженностью путем банкротства должника»,— рассуждает Роман Кабанов.

По его словам, в связи с тем, что процессы в экономике идут медленно, но закономерно, то те результаты, которые мы видим сейчас, были спровоцированы ранее принятыми решениями и ситуациями. А введенный ранее мораторий на банкротство и последующая его отмена дадут свои первые плоды осенью 2021 года.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, зависимость числа банкротств от ухудшения финансового состояния заемщиков в 2020 году очевидна, однако не это стало основной причиной резкого роста показателя.

«ИП как субъектам экономической деятельности сложнее всех получить кредит в банках. Они не смогли воспользоваться преимуществами, которые предоставляли низкие ставки кредитования в 2020 году. То есть программа льготного кредитования оказалась малоэффективной в отношении ИП. К тому же в период кризиса происходит укрупнение бизнеса, ИП в случае убыточности проще прекратить деятельность, чем предприятиям и организациям МСП. Эффективным при поддержке ИП может стать опыт властей Кубани. Определенная категория граждан сможет получить до 250 тыс. руб. на открытие ИП при заключении социального контракта с органами социальной защиты»,— считает аналитик.

Он добавляет, что на региональном и муниципальном уровне необходимо усиление программ поддержки субъектов малого предпринимательства. Например, субсидирования части затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности. Кроме того, важна и информационно-консультационная поддержка, так как именно эти субъекты бизнеса сталкиваются с недостаточностью юридических, бухгалтерских, экономических знаний.

Наталья Решетняк