СМУ-88 заняла у Альфа-банка 3,4 млрд рублей на достройку ЖК «Экопарк "Дубрава"»

Альфа-банк открыл для ООО СЗ «СМУ88 групп», входящего в ГК «СМУ-88» депутата Госсовета Татарстана Ильи Вольфсона, кредитную линию на 3,4 млрд руб. Как сообщила пресс-служба ГК, средства предназначены для проектного финансирования достройки ЖК «Экопарк "Дубрава"» разорившегося ООО «Тандем-Д» на улице Дубравная в Казани.

Как сообщал господин Вольфсон «Ъ-Казань» ранее, СМУ-88 за 489 млн руб. в 2020 году приобрела права аренды и недостроенные дома на торгах, организованных конкурным управляющим «Тандема-Д».

При этом Илья Вольфсон говорил о намерении построить здесь пять домов. В пресс-релизе, выпущенном по случаю привлечения средств Альфа-банка, говорится о планах компании возвести на территории ЖК «Экопарк "Дубрава"» шесть домов переменной этажности – 9-16 этажей.

ГК «СМУ-88» работает в Казани с 2016 года. По данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.рф», компания входит в первую тройку застройщиков Татарстана по текущему объему строительства.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"