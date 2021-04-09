Завзятые чиновники

Дело бывшего заместителя главы администрации Волгодонска Сергея Вислоушкина в ближайшее время будет передано в суд. Экс-чиновника обвиняют в получении 4,8 млн руб. взятки от сотрудника Водоканала. По версии следствия, за эту сумму господин Вислоушкин обещал поспособствовать его повышению по службе. Дело в отношении взяткодателя было прекращено, поскольку он дал показания на Сергея Вислоушкина. Отметим, что кроме Сергея Вислоушкина под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий и взяточничестве находится еще ряд волгодонских чиновников.



Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя главы администрации Волгодонска Сергея Вислоушкина, в ближайшее время оно будет направлено в Волгодонской районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Вислоушкин был задержан в сентябре 2020 года по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривает наказание от крупного штрафа до пятнадцати лет тюрьмы).

По версии следствия, обвиняемый с января 2018 года по август 2020 года частями получил от сотрудника МУП «Водоканал» более 4,8 млн руб.

Изначально предполагалось, что взяткодатель действовал в интересах предпринимателей, желающих беспрепятственно заключать муниципальные контракты в сфере ЖКХ. Однако в ходе расследования выяснилось, что мужчина давал взятку Сергею Вислоушкину за общее покровительство и способствование повышению по службе. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил господина Вислоушкина под стражу. На его имущество на общую сумму 42 млн руб. был наложен арест.

По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, взятку передавал начальник материально-технического снабжения Водоканала Иван Радчук. «Дело о передаче взятки в отношении него было прекращено, поскольку он дал показания на Сергея Вислоушкина», — сообщил источник.

Сергею Вислоушкину 60 лет, до задержания он с начала 2018 года занимал пост заместителя главы администрации Волгодонска по городскому хозяйству. До этого он был депутатом Волгодонской городской Думы трех созывов и на протяжении трех лет возглавлял городской Водоканал. Отметим, что на посту директора Водоканала его сменил Александр Нетута, которого, как писал «Блокнот Волгодонск», задержали немного ранее самого господина Вислоушкина. По данным издания, Александра Нетуту также подозревают в получении крупной взятки от Ивана Радчука.

Кроме Сергея Вислоушкина и Александра Нетуты под следствием находится еще ряд волгодонских чиновников.

Так, в отношении главы администрации города Виктора Мельникова продолжается расследование уголовного дела о подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, чиновник дал директору МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» Александру Кондратюку указание подписать акты о выполнении ремонта дорог, хотя работы не были выполнены полностью. Следователи оценивают нанесенный этими действиями ущерб в 16 млн руб.

Дело самого Кондратюка по статье о превышении полномочий поступило в Волгодонской районный суд на прошлой неделе. Одновременно с ним в суд поступило дело экс-начальника отдела благоустройства МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» Сергея Сколоты, которое также было возбуждено в рамках дела Виктора Мельникова. По данным следствия, Сергей Сколота в 2017 году предложил представителю компании, которая выполняла ремонт четырех автомобильных дорог в Волгодонске, дать ему взятку в сумме более 1 млн руб. за принятие работ без контроля качества их выполнения. Экс-начальник получил от представителя подрядчика часть требуемой суммы, а затем принял объекты, считают следователи.

Кристина Федичкина