Коворкинги переживают Renaissance

Консалтинговая компания IPG.Estate откроет в партнерстве с Renaissance Development гибкое офисное пространство Case, рассчитанное на 220 рабочих мест. Объект займет 1,2 тыс. кв. м в принадлежащем девелоперской компании бизнес-центре Renaissance Hall. В течение нескольких лет IPG.Estate собирается открыть 3–5 объектов под этим брендом, которыми будет управлять самостоятельно. Участники рынка считают планы компании рискованными, поскольку она выходит на конкурентный рынок, не обладая опытом для развития подобных проектов.

О том, что IPG.Estate начнет развивать сеть гибких офисов под брендом Case, рассказал управляющий партнер компании Иван Починщиков. Первый объект под этой вывеской на 220 рабочих мест откроется в августе в бизнес-центре Renaissance Hall на Владимирском проспекте, 23. Под создание коворкинга компания арендовала 1,2 тыс. кв. м на третьем этаже делового центра. IPG.Estate будет заниматься строительством, сдачей площадей и управлением объектом, а его соинвестором выступит собственник бизнес-центра — Renaissance Development, пояснил представитель компании.

Спрос на коворкинги и готовые офисы растет не только со стороны фрилансеров и индивидуальных предпринимателей, но и со стороны среднего и крупного бизнеса, прокомментировал проект член совета директоров компании Renaissance Development Эзгюр Эйридже (цитата по сообщению IPG.Estate). На дополнительные вопросы “Ъ” в Renaissance Development оперативно не ответили.

IPG.Estate занимается консалтингом и брокериджем в сфере коммерческой недвижимости. Единственным владельцем компании выступает Иван Починщиков, указано в kartoteka.ru. До создания собственного бизнеса он работал в консалтинговых компаниях East Real и Colliers International.

Инвестиции в запуск коворкинга не раскрываются. Гендиректор УК «МТЛ. Управление недвижимостью» (входит в ГК «Бестъ») Николай Антонов оценивает инвестиции в проект примерно в 42 млн рублей. Еще один собеседник “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости считает, что речь может идти о 55 млн рублей.

В течение нескольких лет IPG.Estate собирается открыть 3–5 гибких офисов под собственным управлением. Сейчас идут переговоры с рядом собственников офисной недвижимости о запуске проектов площадью 1–5 тыс. кв. м, говорит господин Починщиков. С кем именно ведутся переговоры, в IPG.Estate не уточнили.

У IPG.Estate есть компетенции поиска резидентов и правильных помещений, но самостоятельно управлять объектами рискованно, поскольку это тяжелый и не самый прибыльный труд, объясняет господин Антонов. Создание сети коворкингов с нуля потребует существенных инвестиций в создание собственной системы бронирования, сайта, продвижение, поэтому более оправданным вариантом будет приобретение франшизы, полагает он.

Компания IPG.Estate имеет опыт консультирования владельцев недвижимости, но запуск коворкинга — совсем другая история, говорит источник “Ъ”. На рынке представлены такие сильные операторы, как Page, «Практик» и «Ясная поляна», с которыми будет сложно конкурировать, указывает он. Запуск собственного проекта может сказаться на желании других операторов гибких офисов работать с IPG.Estate в качестве консультанта, поскольку создает конфликт интересов, считает управляющий директор сети бизнес-центров «Сенатор» Дмитрий Золин.

Объем сегмента коворкингов и готовых офисов составляет 44,3 тыс. кв. м, это 1,6% в структуре рынка офисной недвижимости Петербурга, подсчитали в IPG.Estate. По оценке компании, заполняемость качественных гибких офисов в городе достигает 90%, а спрос на новые площадки со стороны корпоративных клиентов растет. По данным Maris в ассоциации с CBRE, в Петербурге представлено 44 коворкинга. Стоимость фиксированного места варьируется от 6,5 до 25 тыс. рублей в месяц, средний тариф — 12,4 тыс. рублей в месяц. Крупнейшими операторами гибких офисов в Петербурге выступают сети «Практик» и Page (ГК «Бестъ»).

Константин Куркин