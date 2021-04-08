Бунт в колонии привел к уголовному делу

После бунта в исправительной колонии №47 Каменска-Уральского (Свердловская область), в ходе которого ряд заключенных нанесли себе порезы на руках, СКР возбудил уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. В ГУФСИН считают, что таким образом осужденные пытались выставить себя жертвами и через общественность надавить на администрацию ИК-47, чтобы облегчить условия пребывания. По данным правозащитников, в колонии существует крупный внутренний конфликт между заключенными.

О возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По версии следствия, вечером 28 марта пятеро осужденных ИК-47 с целью «воспрепятствования исправлению заключенных» и из мести администрации колонии начали наносить себе поверхностные порезы в области предплечий, а также угрожали применить насилие к другим заключенным.

Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко рассказал “Ъ-Урал”, что в ходе беспорядков заключенные сломали 20 камер наблюдения, разбили окна и призывали других заключенных к насилию.

«Порезы, которые они себе нанесли, были демонстративно-шантажные. Они ведь не вены резали, а слегка порезали кожу»,— отметил он.

Александр Левченко считает, что беспорядки были устроены с целью облегчения условий пребывания заключенных в колонии. «В ИК-47 сидят преступники-рецидивисты, которые попадают в колонию за совершение тяжких преступлений, по которым предусмотрены большие сроки. Естественно, они хотят, чтобы годы в заключении прошли без стеснений. Они хотят курить наркотики, употреблять алкоголь, иметь свободный доступ в интернет. Подобные беспорядки направлены на то, чтобы выставить себя жертвами и с помощью СМИ и общественности сделать так, чтобы колония под давлением была вынуждена создать для них безоблачные условия»,— пояснил глава пресс-службы ГУФСИН. По его словам, с целью «стабилизировать обстановку в ИК-47» участники беспорядков этапированы в другие колонии.

По словам участников инцидента, несколько заключенных систематически издевались над другими, избивая, вымогая деньги и угрожая изнасиловать.

«Мы нанесли себе многочисленные порезы, вскрыли себе вены из-за халатного отношения администрации, всего руководства колонии и "актива" (заключенные, сотрудничающие с администрацией.— “Ъ”), так называемых "козлов", которые пытались нас изнасиловать в карантине, многочисленно избивали, угрожали и вымогали деньги»,— заявил один из участников беспорядков на видео, опубликованном порталом Е1.

Член региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дарья Беляева, посетившая колонию после инцидента, рассказала “Ъ-Урал”, что «внутренний конфликт в колонии сильный, однако руководство колонии не принимает мер по его устранению». По ее словам, некоторые заключенные считают, что администрация потворствовала издевательствам со стороны осужденных. «Внешне атмосфера в колонии хорошая, но внутри есть конфликт, который в будущем может привести к плохим последствиям. Нам известно о 15 заключенных, которые травили всю колонию. Некоторых из них после инцидента вывезли в другие исправительные учреждения»,— добавила она.

Илья Смирнов, Екатеринбург