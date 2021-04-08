В Екатеринбурге украли памятные таблички о жертвах репрессий, установленные накануне

Памятные таблички в честь жертв политических репрессий 1930-х годов, которые накануне в Екатеринбурге установили активисты проекта «Последний адрес», украли, говорится на странице проекта в Facebook. Две таблички находились на ул. 8 марта, 2, еще пять — на ул. 8 марта, 7.

Исчезновение заметил режиссер Владислав Тарик. При этом таблички, находящиеся в зоне видимости камер видеонаблюдения, остались на месте. Сейчас активисты проекта и собственники домов собираются подать в полицию заявления о краже. «Теперь мы планируем обеспечить видеонаблюдением все объекты "Последнего адреса" в Екатеринбурге. Их немного, и часть уже обеспечена. На это нам понадобятся средства, поэтому в скором времени объявим новый сбор денег. Если потребуется, заключим договор с охранной фирмой. Очень надеемся на помощь неравнодушных людей»,— говорится в сообщении проекта.

Проект «Последний адрес» является общественной инициативой. Его цель — сохранить память о соотечественниках, ставших жертвами репрессий в 30-е годы. Первая памятная табличка появилась в Екатеринбурге в 2016 году.

Михаил Мананников