Петербургский суд вынес решение о взыскании более 300 млн рублей с Александра Ебралидзе

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по иску ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к Александру Ебралидзе о взыскании задолженности по кредиту.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, кредит на 300 млн рублей был оформлен в 2011 году, на срок до 16 января 2020 год. Дополнительными соглашениями к кредитному договору процентная ставка была увеличена сначала до 12.25 % годовых, а затем — до 15%. В установленный срок – 16 января прошлого года — обязательства по возврату кредита заемщиком исполнены не были. Сумма задолженности составила 324,7 млн рублей.

Суд постановил взыскать с Ебралидзе задолженность, обратив взыскание на заложенное имущество, продав его на торгах. Среди заложенного имущества — четырехэтажный жилой дом начальной стоимостью 108 млн рублей, шесть земельных участков общей площадью более 82 тыс. кв. м и стоимостью около 58 млн рублей.

Напомним, в конце прошлого года суд ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Елисеев Палас Отель», которому принадлежит часть гостиницы «Талион Империал» на Невском проспекте. В 2010 году банк «Санкт-Петербург» предоставил кредиты ЗАО «Елисеев Палас Отель», поручителем по которым выступило АО «Талион». Задолженность составила 5,5 млрд рублей. Ранее Куйбышевский суд принял аналогичное решение по 9,9% акций компании «Талион», которыми владеет Ебралидзе.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"Елисеев Палас Отель" приблизился к банкротству».