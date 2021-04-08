«Выбору» не удалось оспорить признание полуразрушенного хлебозавода в Воронеже объектом культурного наследия

Арбитражный суд Воронежской области отказал ООО «Выбор-Север» (структура крупной строительной группы «Выбор» Александр Цыбаня) в признании незаконным включения снесенного комплекса зданий бывшего «Хлебозавода №1» на улице Фридриха Энгельса, 88 в перечень объектов культурного наследия (ОКН) региона. Это следует из документов суда. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Напомним, ООО «Выбор-Север», являющееся владельцем имущественного комплекса хлебозавода №1 и участка под ним, обратилось в арбитражный суд Воронежской области с соответствующим иском в конце декабря. Приказ, законность которого оспаривал застройщик, датирован 4 декабря. Он включил «Комплекс здания паровой мельницы Третьего товарищества: главный производственный корпус, двухэтажный служебный корпус, одноэтажный служебный корпус, дымовая труба», обладавший признаками ОКН, в перечень выявленных ОКН, после чего стал подлежать госохране. Но к этому моменту площадка предприятия почти полностью была расчищена от исторически ценных объектов.

«Выбор» выкупил комплекс зданий хлебозавода у бизнесмена Валерия Чешинского осенью 2020 года почти за 200 млн руб. Часть площадки включили в перечень объектов, обладающих признаками ОКН, уже после появления информации о смене собственника не работавшего с апреля предприятия. Вопрос о внесении зданий хлебозавода в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия должен был решиться в течение 90 дней.

Подробнее о сносе предприятия — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова