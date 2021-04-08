В Удмуртии зафиксировали самую низкую долю просроченной задолженности по автокредитам

В феврале 2021 года доля просроченной задолженности по автокредитам в Удмуртии составила 5,3%. Это самое низкое значение среди регионов России, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). При этом данный показатель в республике по сравнению с февралем 2020 года вырос на 1 процентный пункт (п.п.). В целом по стране он увеличился на 1,7 п.п. — с 5,4% до 7,1%.

Самые низкие значения доли автокредитов с просрочкой в феврале этого года, помимо Удмуртии, отметили в Чувашии (6,4%), Санкт-Петербурге (6,7%), Татарстане (6,8%), Белгородской области (6,8%) и Москве (6,8%). Наибольший рост показателя по сравнению с февралем 2020 года зафиксировали в Московской (на 2,3 п.п.), Ленинградской (на 2,2 п.п.) и Тульской (на 2 п.п.) областях, Москве (на 1,9 п.п.), Красноярском крае (на 1,9 п.п.) и Иркутской области (на 1,9 п.п.). Единственным регионом, где доля просрочки за этот период сократилась, стала Чувашия (на 0,1 п.п.).

«В целом, банки продолжают реализовывать достаточно консервативную политику, выдавая автокредиты, прежде всего, тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга находятся на приемлемом уровнен. При этом важно отметить, что рост доли просроченных автокредитов в 2020-2021 году был довольно незначительным. Это было обусловлено, прежде всего, реструктуризацией банками проблемных автокредитов. Если бы она не была проведена, доля автокредитов с просрочкой могла быть существенно выше»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.