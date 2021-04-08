Пенсионерка из Перми пыталась вывезти в Прагу свыше $18 тыс.

Орджоникидзевский суд Перми признал законным штраф, наложенный на жительницу Перми, не задекларировавшую валюту при выезде за границу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

22 июля 2019 года жительница Перми, находящаяся на пенсии, вылетая в Прагу, не задекларировала 18,7 тыс. долларов США. Это обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни, составившие на нее протокол.

17 июня 2020 года мировой судья судебного участка №1 Орджоникидзевского судебного района признал гражданку виновной и оштрафовал на 274,2 тыс. руб. Адвокат женщины обжаловал это решение в суд апелляционной инстанции. Жалобу оставили без удовлетворения.