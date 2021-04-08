Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Бирюлин может перейти на работу в правительство области

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин может перейти на работу в правительство Свердловской области, заявил мэр города Алексей Орлов на пресс-конференции в четверг.

Господин Бирюлин и весь строительный блок мэрии часто становились предметом критики застройщиков. Они обвиняли чиновников в ухудшении условий предпринимательской деятельности и публично отказались с ними сотрудничать. Так, строители выступали за увеличение плотности застройки, повышение коэффициента этажности объектов, а также отмену согласования с городскими властями внешнего облика зданий.

Уход господина Бирюлина из мэрии тормозит отсутствие согласованной кандидатуры на пост вице-мэра, который будет курировать строительство. Консультации по кандидатам ведутся последние пару месяцев.

Алексей Бирюлин назначен вице-мэром в октябре 2018 года. До этого он занимал должность директора екатеринбургского ПАО «Группа компаний ПИК». С 2011 по 2015 годы работал замначальника управления архитектуры. С 2016 по 2017 годы занимал должность замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.