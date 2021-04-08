В Самаре суд оставил в силе приговор экс-главе фонда капремонта

Приговор по уголовному делу в отношении бывшего временно исполняющего обязанности генерального директора НК «Фонд капитального ремонта Самарской области» Михаила Архипова и его брата Алексея Архипова оставлен без изменения. Соответствующее решение приняла апелляционная инстанция Самарского областного суда. Об этом “Ъ” рассказали в четверг в пресс-службе облсуда.

«При этом у Архиповых есть возможность обжаловать это решение в вышестоящей инстанции»,– сказала представитель пресс-службы.

Михаил Архипов и его брат были осуждены в октябре минувшего года. Оба совершили 22 преступления, связанных с коммерческим подкупом (ч.ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ и ст. 204.1 УК РФ). Бывший чиновник получил наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 млн руб., брат Михаила Архипова осужден на 6,5 лет со штрафом в размере 25 млн руб. Как установило следствие, руководитель фонда через своего родственника получил более 36 млн руб. взяток от строительных компаний.

Георгий Портнов