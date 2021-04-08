В Челябинске суд рассмотрит дело о хищении 6 млн рублей из белорусского казино

Прокуратура Челябинска утвердила заключение по уголовному делу пятерых жителей различных городов России, которых обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщают в надзорном ведомстве, следствие установило, что организованная группа в ноябре 2016 – апреле 2017 года совершала хищения денег в белорусском казино.

«Используя техническое устройство с вредоносной программой, которое при взаимодействии с игровыми автоматами обеспечивало выпадение благоприятных выигрышных комбинаций, злоумышленники похитили свыше 6 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно договору о международно-правовой помощи уголовное дело направили из белорусской Генпрокуратуры в российскую и передали в Челябинскую область. Его уже направили в Центральный районный суд Челябинска. В отношении еще 12 участников группы вынесли приговоры в Беларуси.