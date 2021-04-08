Следователи возбудили уголовное дело после бунта в свердловской колонии

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) после того, как в конце марта пятеро заключенных в исправительной колонии №47 Каменска-Уральского нанесли себе порезы, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, вечером 28 марта несколько осужденных с целью «воспрепятствования исправлению заключенных» и из мести администрации колонии нанесли себе поверхностные порезы в области предплечий, а также угрожали применить насилие к другим заключенным.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заключенные могли нанести себе порезы, протестуя против насилия со стороны активистов. Позднее пресс-служба свердловского ГУФСИН заявила, что порезы нанесли люди, отбывающие наказание за убийство и побои, которые «привыкли манипулировать сознанием через СМИ и родственников» и «хотят изобразить из себя потерпевших».

В настоящее время следователи продолжают допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. Назначен комплекс экспертиз, истребована и анализируется необходимая документация, в частности, характеризующий материал в отношении заключенных.

Илья Смирнов