На Ямале за сутки выявили 19 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 157 жителей округа. Из них более 36,7 тыс. человек выздоровели, 409 пациентов скончались.

Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в ЯНАО продлили до 30 апреля. Соблюдение режима самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер. В округе также разрешили беспрепятственно выходить на работу, если у человека есть прививка от коронавируса.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 672 случая COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 614 834 россиянина. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 101 845 пациентов скончались.

Михаил Мананников