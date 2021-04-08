В Геленджике запустят программу цифровизации водоканала за 403 млн рублей

В Геленджике запускают четырехлетнюю программу оприборивания и цифровизации систем водоснабжения города. Тендер на сумму почти 402,8 млн руб. появился на сайте госзакупки. Конкурс объявила компания ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик».

Система «Цифровой водоканал» позволит в реальном времени отслеживать и оперативно устранять аварии, бороться с хищениями воды, наладить стабильное водоснабжение города, отметили в пресс-службе организации. Проект планируют реализовать за счет привлечения частных инвестиций.

Деньги пойдут на создание автоматической диспетчерской службы, разработку и внедрение программного обеспечения для управления водными зонами города, установку оборудования для оприборивания всех 18 зон муниципалитета, которые включают 60 учетных комплексов, более 200 датчиков. Кроме того, деньги направят на установку оборудования для автоматизации 35 скважин и шести резервуаров чистой воды.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Геленджике до конца апреля проведут ремонт скважин Дивноморского водозаборного узла. Помимо капремонта планируется проведение работ по промывке и очистке фильтров. Мероприятия необходимы для поддержания стабильного дебита скважин.

В засушливый летний период прибрежные города традиционно страдают от дефицита питьевой воды. Особенно остро проблема ощущается в Геленджике и Новороссийске. Летом 2020 года жители этих городов жаловались президенту РФ и просили закрыть курорт для туристов.

На решение проблемы в ближайшее время из бюджета будет выделено 2,1 млрд руб. По мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, благодаря дальнейшему проектированию и строительству новых веток Троицкого, Ейского и Таманского водопроводов вопросы с водой в крупных городах края закроются уже к 2023 году.

Елена Зуева