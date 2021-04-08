В Гуково водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Водитель машины Opel Kadett в Гуково 8 апреля на ул. Ленинградской, 28А сбил восьмилетнюю девочку и скрылся, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП девочка получила травму, ей была оказана медицинская помощь»,— сказано в сообщении. В отношении водителя 1951 года рождения составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием)

и ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Наталья Шинкарева