Дума Екатеринбурга одобрила изменение структуры мэрии

Дума Екатеринбурга поддержала предложение мэра Алексея Орлова об изменении структуры администрации города. Единогласное решение было принято сегодня на заседании.

Доклад о структурных изменениях мэрии представил сам господин Орлов. «Предложения по расширению мировых коммуникаций и деловых активностей Екатеринбурга, внедрение инновационных технологий "Умного города", а также предложения по повышению качестве жизни горожан должны подкрепляться конкретными управленческими решениями. У нас нет времени на раскачку»,— подчеркнул в начале своего выступления глава города. По его словам, изменение структуры горадминистрации позволит муниципальным властям более эффективно выполнять задачи.

Ключевым изменением является исключение из наименований должностей заместителей мэра отраслевой направленности. «Это позволит эффективно и оперативно решать текущие и стратегические задачи, а также повысит качество управления. Распределение полномочий по координации и контролю деятельности будет закреплено распоряжением администрации»,— отметил Алексей Орлов.

Кроме того, он предложил путем объединения профильных комитетов создать департамент социальной и молодежной политики и департамент организационного и документационного обеспечения. В департаменте социальной и молодежной политике, по словам господина Орлова, будут выделены управления по вопросам охраны здоровья, а также по профилактике социально-разрушающих форм поведения. Департаменту организационного и документационного обеспечения будут переданы в ведение вопросы по развитию внешнеэкономических связей, а функции по развитию туризма перейдут к департаменту общественных связей.

«Изменение структуры произойдет в пределах установленных лимитов по фонду оплаты труда и штатной численности. Увеличение расходов на содержание администрации в случае изменения структуры мы не допустим»,— подчеркнул Алексей Орлов.

Депутаты положительно отнеслись к предложению главы города. «Алексей Валерьевич демонстрирует системный подход. Предложенная структура администрации направлена на оперативную и эффективную работу и внушает доверие»,— отметил депутат Алексей Вихарев. Депутат Михаил Матвеев попросил господина Орлова не забывать о направлении профилактики зависимостей. «При Александре Высокинском (руководил Екатеринбургом с 2018 по 2020 годы) этот отдел был ликвидирован и включен в комитет по молодежной политике. Необходимо, чтобы в новом департаменте хотя бы один-два человек занимались этой проблематикой»,— пояснил господин Матвеев. Алексей Орлов пообещал прислушаться к просьбе депутата и «организовать ее».

Анастасия Реутова