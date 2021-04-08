Золотов: Росгвардия летом запустит цифровую платформу по контролю за оборотом оружия

Росгвардия к августу планирует запустить цифровую платформу по контролю за оборотом оружия, сообщил глава ведомства Виктор Золотов. Как сообщал “Ъ”, IT-платформа будет отслеживать все гражданское оружие и упростит выдачу разрешений на покупку и хранение.

«Это будет мощный цифровой сервис, который позволит избавиться от бумажных документов, походов в инстанции, но при этом обеспечит четкий и прозрачный механизм контроля. По сути, все необходимые документы можно будет оформить онлайн как владельцам оружия, так и частным охранным предприятиям»,— сказал господин Золотов ТАСС.

Пилотный проект будет запущен в августе в Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской областях. По словам главы Росгвардии, платформа обеспечит контроль за прохождением полного цикла оружия: от производства до уничтожения.

По информации “Ъ”, стоимость разработки — 540 млн руб. Ее созданием занимался государственный НИИ «Восход». Предварительные испытания готовой платформы должны были пройти в ноябре 2020 года. Предполагается, что при приобретении охотничьей винтовки в оружейном магазине Росгвардия автоматически получит все данные покупателя, а впоследствии и информацию о патронах, которые он приобретает.

Подробнее о платформе — в материале “Ъ” «Хакерам подкинут стволы».