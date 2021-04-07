Бывший фитнес-тренер в Чебоксарах получил срок за кражи могильных оград

Оказавшийся из-за пандемии коронавируса безработным бывший 47-летний фитнес-тренер в Чебоксарах в мае прошлого года занялся хищением с кладбищ чугунных оград с целью их сдачи в пункты приема металла. При его задержании в сентябре 2020 года оперативники МВД по Чувашии обнаружили на его даче, которую он использовал в качестве склада, около шести тонн оград.

В Моргаушском райсуде, где рассматривалось дело о краже (ч.1 и ч.2 ст.158 УК РФ), была доказана причастность обвиняемого в общей сложности к 26 хищениям оград с кладбищ в Чебоксарском, Моргаушском, Цивильском, Красноармейском, Аликовском районах, в Чебоксарах и Новочебоксарске. В результате райсуд 18 февраля приговорил его к 20 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Однако прокуратура Моргаушского района обжаловала это решение, посчитав его слишком мягким. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, ужесточила наказание и назначила осужденному 20 месяцев колонии-поселения. Обвинительный приговор вступил в законную силу, уточнили «Ъ-Казань» в прокуратуре Чувашии.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"