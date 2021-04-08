Акты в колеса

Как стало известно “Ъ-Юг”, арбитражный суд запретил известному ростовскому предпринимателю Кириллу Подольскому выезжать за пределы РФ. Запрет был установлен по ходатайству финансового управляющего обанкротившегося бизнесмена. По мнению управляющего, это необходимо, чтобы не допустить сокрытие его заграничных активов. Юристы считают запрет на выезд за рубеж в такой ситуации «абсолютно неэффективной мерой», поскольку у невыездного должника остается возможность поручить «спрятать» имущество своему доверенному лицу.



Ростовский арбитражный суд установил временное ограничение на выезд из России предпринимателю Кириллу Подольскому (информация об этом есть в картотеке суда). Запрет установлен по ходатайству финансового управляющего господина Подольского в рамках дела о его банкротстве.

Согласно судебным документам, в обосновании ходатайства управляющий указал, что Кирилл Подольский может выехать из России с целью сокрытия своих заграничных активов «и совершения с аффилированными лицами сделок по их отчуждению». Вместе с тем суду была представлена информация о том, что предприниматель «на настоящее время является руководителем и участником компаний Valinor Public Limited, НЕ 273907 и Yts Group, зарегистрированных на территории других государств».

При установлении Кириллу Подольскому ограничения на выезд из страны суд также учел, что в течение трех с половиной лет проведения процедуры банкротства он не предпринимал попыток погашения задолженности, не оказывал содействия в формировании конкурсной массы для расчетов с кредиторами и уклонялся от личного участия в проведении мероприятий, реализуемых в рамках дела о банкротстве.

При этом он фактически управлял созданной им компанией «Смартконтакт» (IT-платформа Smartseeds для автоматизации автоперевозок сельскохозяйственных грузов). Формально бенефициаром этой компании является его супруга Анастасия Подольская, которая в 2018-2019 годах получила с нее более 26 млн руб. дохода, отмечается в документах суда.

Кирилл Подольский сказал “Ъ-Юг”, что вопросы, связанные с процедурой его банкротства, он обсуждать не будет.

По мнению Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», запрет на выезд за рубеж Кириллу Подольскому с целью недопущения сокрытия активов является «абсолютно неэффективной мерой».

«Как правило, крупные бизнесмены имеют за границей различные связи, проживающих там родственников, доверенных лиц, которые могут совершить необходимые для сокрытия активов действия», — пояснил юрист.

Ранее “Ъ-Юг” писал, что финансовый управляющий Кирилла Подольского оспорил в суде его соглашение с бывшей супругой Юлией Сайкадзе, в соответствии с которым ей была передана недвижимость предпринимателя в Швейцарии. Управляющий указал на подозрительность этой сделки и потребовал признать ее недействительной. Стоимость жилого дома с земельным участком неподалеку от города Монтре на берегу Женевского озера эксперты оценивали в пределах € 26-40 млн. Судебное разбирательство относительно этой недвижимости пока не завершено.

Кирилл Подольский был признан банкротом в 2018 году. В реестр требований кредиторов предпринимателя включены более 1,5 млрд руб., из них 878 млн руб. составляют претензии Альфа-Банк Украина.

Уроженец Таганрога Кирилл Подольский известен как создатель холдингов «Югтранзитсервис» и Valars Group. Последний с 2006 года занимался производством и торговлей зерновыми, ему принадлежало около 200 тыс. га земли, складские комплексы совокупной вместимостью 972 тыс. т, в том числе три элеватора, а также сеть торговых представительств и два зерновых терминала — в Таганроге и Азове.

В 2014 году структуры Valars Group стали испытывать финансовые проблемы из-за чрезмерной долговой нагрузки. В связи с этим группа была вынуждена распродать активы. В частности, ее ростовские сельхозпредприятия были выкуплены структурами Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева. После прекращения деятельности Valars Group Кирилл Подольский стал участвовать в реализации коммерческих интернет-проектов.

Вадим Водолазов