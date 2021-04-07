«Супервесна» заглянет в Москву

10 и 11 апреля москвичей ждет «супервесна». По прогнозам синоптиков, днем температура поднимется до +17 градусов. Теплая солнечная погода сохранится и на следующей неделе. Однако вечером 7 апреля и весь день 8 апреля в столице ожидаются дожди и мокрый снег — может выпасть до 40% месячной нормы осадков, подчеркивает ведущий сотрудник «Фобос» Евгений Тишковец.

«8 апреля погода в столичном регионе резко испортится. Это будет связано с атакой “балканца” — циклон идет на всех парусах в сторону Москвы и атакует нас обильным количеством осадков до 17 мм, а это составляет 40% всей месячной нормы. Причем ливневые дожди порой будут переходить в заряды мокрого снега, особенно это будет актуально в утренние часы. Интенсивность зарядов будет максимальной. При этом ветры развернутся с юго-восточных на западные румбы, усилятся до 5-10 м/с, в порывах — до 15м/с. Температурный фон буквально рухнет ночью до +1…+3 в Москве, а днем составит +3…+5 градусов. Уже к 9 апреля все начнет стабилизироваться. К выходным москвичей и жителей Центральной России ждут погожие весенние деньки. Днем 10 апреля будет +12…+14, 11-го — +15…+17. На следующей неделе антициклон позволит воздуху в дневные часы прогреваться до +15…+20 — а это, между прочим, уже климатические показатели мая. С этих выходных и далее москвичей и жителей Центральной России ждет действительно настоящая супервесна»,— отметил Тишковец.

Синоптики также предупреждают и о перепадах атмосферного давления в конце недели. Колебания составят до 30 миллиметров ртутного столба, что может вызвать недомогания у метеозависимых людей.

Ольга Сергиенко