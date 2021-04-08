Платные клиники хотят быть ближе к минздраву

Участники рынка частной медицины Челябинской области намерены направить в региональный минздрав предложение включить в состав коллегии министерства представителей объединений коммерческих медицинских организаций. В резолюции, принятой по итогам круглого стола, проведенного в заксобрании региона, говорится, что частные клиники имеют те же права на деятельность в сфере охраны здоровья, что и государственные, при этом коммерческой медицине нужно больше возможностей для диалога с властями по поводу имеющихся проблем. В частности, в период пандемии клиники столкнулись с уменьшением количества пациентов и недовольны действующими в регионе тарифами на обслуживание по ОМС.



Представители частной медицинской отрасли по итогам прошедшего в заксобрании по инициативе депутата Степана Фирстова круглого стола «Частная медицина Челябинской области и ее роль в здравоохранении региона» решили направить в областное министерство здравоохранения предложение «включить в состав коллегии представителей профессиональных некоммерческих организаций, объединений частных медицинских организаций, созданных в форме ассоциаций (союзов), являющихся некоммерческими организациями». Об этом говорится в тексте принятой по итогам заседания резолюции (есть в распоряжении “Ъ-Южный Урал”).

Авторы резолюции ссылаются, в частности, на положение о коллегии минздрава Челябинской области, утвержденное в апреле 2016 года, согласно которому в нее могут входить представители организаций вне зависимости от форм собственности, общественных организаций и профессиональных союзов.

Как подчеркнул на круглом столе Степан Фирстов, представляющий в заксобрании Партию пенсионеров за социальную справедливость, в Челябинской области в 2020 году оказывали медицинскую помощь 1339 частных медицинских организаций. По его словам, «частная система здравоохранения имеет равное с государственной и муниципальной системами право на деятельность в сфере охраны здоровья граждан». «На сегодняшний день на коллегии присутствует только Национальная медицинская палата, но, на наш взгляд, ее одной недостаточно, поэтому в резолюции мы укажем те организации, которые предложим минздраву для такого, на наш взгляд, целесообразного и продуктивного взаимодействия»,— сказал Степан Фирстов.

Представительство в коллегии минздрава частные клиники хотят получить, чтобы иметь больше информации о решениях властей, а также эффективнее взаимодействовать с ними по поводу решения проблем, с которыми сталкивается частная медицина. В период пандемии таких трудностей стало больше.

По словам руководителя ассоциации медицинских организаций «Новомед» Максима Смагина, большинство частных клиник, работающих в регионе, сообщило о снижении потока пациентов. «Эта тенденция особенно проявилась для клиник, ориентированных на пожилых пациентов, например, офтальмологического профиля, так как были отложены плановые посещения людьми старше 65 лет. Некоторые клиники частной формы столкнулись с отсутствием локальных актов о маршрутизации пациентов, остро нуждающихся в специализированной помощи в период пандемии. Также во всех медицинских организациях частной формы собственности рассматривается тенденция к уменьшению среднего чека из-за снижения доходов населения, смещение спроса в сторону лечебно-диагностических, а не профилактических мероприятий. Уменьшилось количество плановых обращений по диспансерному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями»,— рассказал господин Смагин.

По словам руководителя ассоциации «Новомед», проблемой для многих участников рынка стали повышенные траты на приобретение средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Также клиникам приходилось приостанавливать работу при выявлении случаев COVID-19. «Сейчас в большинстве частных медицинских учреждений руководство занято восстановлением рентабельности и сохранением профессиональных кадров».

Наличие кадровой проблемы в коммерческих клиниках подтвердила совладелица медицинского центра «Кармель» Наталья Орлова. По ее словам, многие врачи, работающие в востребованных в связи с пандемией направлениях, в частности эпидемиологи, рентген-лаборанты, стали задумываться о переходе в государственный сектор, где есть дополнительные финансовые поощрения для медиков, работающих с COVID-19. «Мы вынуждены увеличивать зарплаты врачам и младшему медицинскому персоналу без увеличения объема работ для сохранения штата, так как уровень зарплат в государственных больницах с учетом ковидных выплат и льгот существенно вырос. Мы, как частная клиника, ничего этого для наших сотрудников не получили, поэтому повышение заработной платы существенно увеличило расходы клиники»,— рассказала госпожа Орлова. Она также указала на наличие «спекулятивных цен» на расходные материалы и дезинфицирующие средства. «Сейчас дефицита этих товаров у поставщиков уже нет, но цены не снизились»,— отметила представитель клиники «Кармель».

Наталья Орлова отметила, что частные клиники в регионе испытывают трудности в работе в системе обязательного медицинского страхования. «Мы можем принимать пациентов по ОМС, но, к сожалению, тарифы там настолько низки, что затратная часть значительно превышает доход по тарифу. Для нас, как коммерческой организации, такие условия неприемлемы. Можно на уровне региона пересмотреть тариф на услуги ОМС, а также по возможности упростить документооборот и отчетность по этой системе, внести дополнительные виды медицинских услуг»,— сказала она.

Артур Якушко