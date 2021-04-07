Блогеру Билу предъявили обвинение в нарушении ПДД с причинением вреда по неосторожности

YouTube-блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщил его адвокат Сергей Жорин. Блогер с 3 апреля находится под домашним арестом в связи с массовым ДТП, случившимся 1 апреля на Садовом кольце в Москве.

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ»,— передает ТАСС слова господина Жорина.

Ведущий специалист комитета Госдумы по обороне Мария Артемова, пострадавшая в ДТП, официально признана потерпевшей, уточнила пресс-служба ГУВД по Москве. «Женщина, получившая травмы и находящаяся на лечении, признана потерпевшей с момента возбуждения уголовного дела»,— передает «РИА Новости» слова представителя пресс-службы. Он также подтвердил информацию об обвинении блогеру.

1 апреля на Смоленской площади произошло ДТП, в аварию попало пять машин. Перед аварией спорткар Audi RS6 выехал на встречную полосу. Эдвард Бил признался, что был за рулем машины. 3 апреля суд запретил блогеру выходить из дома, пользоваться интернетом и водить машину.