Коронавирус сократил средний класс

Исследовательская организация Pew Research сообщила о рекордном влиянии пандемии COVID-19 на средний класс во всем мире: по итогам прошлого года из него выбыли 54 млн человек, при этом число бедных увеличилось на 131 млн человек. Больше всего от сокращения численности среднего класса пострадали развивающиеся страны Южной и Восточной Азии, а в развитых странах активнее всего снижалось количество людей с высоким уровнем дохода.

В докладе Pew Research отмечается, что «сокращение экономической активности негативно отразилось на материальном благосостоянии людей во всем мире, вытолкнув миллионы людей за пределы среднего класса и увеличив ряды бедных». По подсчетам исследователей, во всем мире численность среднего класса сократилась на 54 млн человек.

По классификации Всемирного банка в зависимости от располагаемого дохода население делится на пять групп: бедные, с низким уровнем дохода, средним уровнем дохода, с доходом выше среднего и с высоким доходом. Для первой категории доход позволяет жить не более чем на $2 в день, для второй — $2–10, для среднего класса — $10–20 в день, или годовой доход для семьи из четырех человек на уровне $14,6–29,2 тыс.; выше среднего — $20–50 в день, высокого уровня — более $50.

В развитых странах активнее всего сокращалась численность людей с высоким доходом: в прошлом году их стало меньше на 47 млн. А самое резкое сокращение среднего класса зафиксировано в странах Южной и Восточной Азии, а также в странах Тихоокеанского региона. В мировых лидерах по сокращению среднего класса оказалась Индия, где у 32 млн человек доходы сократились до уровня ниже среднего, при этом в категории граждан с доходами ниже среднего 35 млн человек опустились до минимального уровня доходов. Таким образом, прослойка бедных людей в Индии за прошлый год выросла на 75 млн человек — до 134 млн. В Китае, откуда пандемия двинулась по всему миру, население обеднело не так масштабно: категория с доходами выше среднего сократилась на 18 млн человек, средний класс — на 10 млн, а число людей с доходами ниже среднего выросло на 30 млн человек. Количество бедных увеличилось всего на 1 млн.

Говоря о мировой динамике остальных категорий населения, Pew Research отмечает, что число людей с высоким доходом сократилось на 62 млн, а с доходом выше среднего — на 36 млн. При этом число людей с доходом ниже среднего выросло на 21 млн.

Снижение благосостояния мирового населения в 2020 году произошло после почти десяти лет непрерывного роста.

С 2011 по 2019 год средний класс во всем мире увеличился на 899 млн человек — до 1,34 млрд, среднегодовой рост составил 54 млн. За тот же период число бедных людей сократилось с 1,1 млрд до 691 млн, однако 2020 год перечеркнул несколько лет прогресса, увеличив число бедняков сразу на 131 млн человек.

Евгений Хвостик