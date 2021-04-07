Ушел из жизни ведущий специалист в области этикета и протокола в России Иван Арцишевский

7 апреля скончался ведущий специалист в области этикета и протокола, представитель Объединения членов рода Романовых Иван Арцишевский. Он известен прежде всего организацией первого визита потомков императорского рода в современную Россию.

О кончине Ивана Арцишевского сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара. Господин Арцишевский был членом парижского Союза русских дворян и Международного клуба Санкт-Петербуржцев, входил в общественный совет при управлении налоговой службы Санкт-Петербурга. Написал несколько крупных работ по этикету. В 1998 году Иван Арцишевский руководил рабочей группой по перезахоронению останков царской семьи в Петропавловском соборе, а также организовывал похороны первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Смерть Ивана Арцишевского наступила в результате продолжительной болезни.