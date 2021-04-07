Белорусский рубль обновил исторический минимум

Национальная валюта Белоруссии упала до 2,667 белорусского рубля к доллару (около 78 российских рублей) на Белорусской валютно-фондовой бирже. Это новый исторический минимум, предыдущий (2,663 белорусского рубля за доллар) был зафиксирован 31 августа 2020 года на фоне протестов после президентских выборов.

Евро стоит 3,168 белорусского рубля (+1,06%), рубль — 0,034 белорусского рубля (-1,15%).

После президентских выборов в Белоруссии вырос спрос на иностранную валюту и начал снижаться курс белорусского рубля. Местные СМИ сообщали, что в обменниках стояли очереди желающих купить валюту. На фоне дефицита ликвидности часть белорусских банков тогда приостановила выдачу кредитов населению в национальной валюте.

Подробнее — в материале “Ъ” «Белорусского рубля не занимать».