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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Подрядчика для подготовки документации для новой дороги до МАПП «Брусничное» выберут в мае

Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти и управляющий орган программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020 подписали грант-контракт о реализации проекта новой автодороги к МАПП «Брусничное», в обход Сайменского канала.

Как сообщили в пресс-службе дирекции, подрядчика для подготовки документации по планировке территории для будущей дороги федерального значения выберут в мае на основе конкурса. Будут определены границы зон объекта, зарезервированы участки. Ранее по результатам предпроектных работ были рассчитаны основные характеристики будущей автомобильной дороги — стоимость строительства, транспортная нагрузка.

Напомним, что до границы с Финляндией планируется построить двухполосную дорогу II категории с расчетной скоростью движения 120 км/час. Она будет построена на смену существующей технической дороги, проходящей вдоль Сайменского канала. По данным на апрель 2017 года, строительство нового 30-километрового участка трассы оценивалось в 3 млрд руб.

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