В Ростовской области от коронавируса привились более 168 тыс. человек

По состоянию на 7 апреля более 168 тыс. жителей Ростовской области сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Отмечается, что за последние сутки привились более 9 тыс. человек.

Полностью завершили вакцинацию 101,6 тыс. жителей региона. За минувшие сутки прививку вторым компонентом вакцины получили более 1,1 тыс. человек.

В каждом муниципалитете региона работают прививочные кабинеты на базе больниц и поликлиник, а также открыты более 50 мобильных пунктов вакцинации, в том числе передвижные.

Наталья Шинкарева