На территории Саратова введен карантин по бешенству

В Саратове из-за найденного 5 апреля трупа лисы в Ленинском районе ввели карантин по бешенству. Эту информацию ''Ъ-Средняя Волга'' подтвердили в областном управлении ветеринарии.

У погибшего животного обнаружили это заболевание, в связи с чем неблагоприятным по нему признано все муниципальное образование.

В городе на 60 дней введен запрет на ввоз и вывоз животных, проведение цирковых представлений, выставок и других мероприятий с участием животных. Безнадзорные животные должны отлавливаться, помещаться на двухнедельный карантин и вакцинироваться.

Марина Ковалева