Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют информацию о человеческих органах на промзоне в Иркутске

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области начало проверку по обращению, поступившему в ведомство, о фактах нарушения при утилизации медицинских отходов класса Б (к ним относятся органические отходы из операционных блоков).

«По информации, указанной в обращении, одна из фирм в нарушение санитарных правил осуществляет транспортировку медицинских отходов из медицинской организации города Иркутска, используя автотранспорт, не предназначенный для этих целей. Кроме того, утилизация медицинских отходов класса Б, по представленной информации, также происходит с нарушением действующего санитарного законодательства»,— говорится в сообщении на сайте регионального Роспотребнадзора.

Аналогичную проверку начала и прокуратура Ленинского района Иркутска. В ее адрес тоже поступило обращение о нарушениях при перевозке и уничтожении биологических отходов. Прокуратура установила, что в одном из контейнеров на территории промбазы по улице Розы Люксембург в Иркутске находятся пакеты с биологическими отходами. «Указанные объекты находятся на хранении перед утилизацией одной из коммерческих фирм города, которая осуществляет свою деятельность на договорной основе»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее «Вести-Иркутск» сняли сюжет о том, как водитель «Газели» привозит отходы класса Б, к которым относятся ампутированные в результате операций конечности и человеческие органы, на промзону и пытается их переложить в контейнер. По данным журналистов, этот груз «Газель» забирает из нескольких медучреждений Иркутска. В сюжете также показано, как из контейнера на землю капает кровь.

Екатерина Еременко, Иркутск