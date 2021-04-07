Обводная дорога Самары перешла в федеральную собственность

Обводная дорога Самары стала федеральной. Ранее она имела региональный статус. Речь идет о трассе протяженностью 79 км. Об этом сообщает Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Поволжуправтодор»).

Указанная дорога с высокой интенсивностью движения соединяет трассу М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу и дороги А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан и Самара — Волгоград. Обводная дорога Самары позволяет вывести транзитный транспорт за пределы города. Чтобы получить специальное разрешение на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, если их маршрут полностью или частично проходит по Обводной дороге Самары, следует обращаться в ФКУ «Поволжуправтодор».

Георгий Портнов