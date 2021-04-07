Менее трети петербургских предпринимателей получили поддержку властей в пандемию

Менее трети предпринимателей Петербурга смогли получить поддержку от властей в период пандемии. Об этом заявил бизнес-омбудсмен города Александр Абросимов во время ежегодного отчета в петербургском парламенте.

По его словам, из-за введенных ограничений пострадали 83% предприятий города. За прошлый год число обращений в аппарат бизнес - омбудсмена выросло на 36%, по сравнению с 2019 годом. Чаще всего предприниматели среди наиболее пострадавших отраслей жаловались на проблемы с получением мер поддержки.

«Бюрократический подход привел к тому, что большое количество предпринимателей не смогло воспользоваться помощью», — пояснил господин Абросимов. Он предложил внести соответствующие изменения нормативно-правовые акты.