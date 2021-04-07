Минздрав Башкирии закупал аппараты ИВЛ на 180% дороже цены производителя

ГКУ Управление материально-техническим обеспечением минздрава Башкирии по контракту с ООО «Техинфо» закупало аппараты искусственной вентиляции легких по цене на 180% превышающей цену производителя, сообщает региональное управление ФАС.

Контакт стоимостью 10,4 млн руб. был заключен в 2018 году. По его условиям, в Башкирию необходимо было поставить четыре аппарата ИВЛ для детей и взрослых, стоимость каждого оценивалась в 2,6 млн руб. Как отмечают в пресс-службе УФАС по Башкирии, оборудование поставлялось в регион с завода-изготовителя через двух посредников, из-за чего стоимость аппаратов увеличилась на 180%.

Материалы проверки в УФАС Башкирии были переданы региональной прокуратурой.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Техинфо» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2017 году. Учредитель — Виктор Зинченко. Прибыль компании по итогам 2018 года составляла 575 тыс. руб., выручка — 27,8 млн руб.

Анна Соколова