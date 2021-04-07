Жителю Волгоградской области грозит колония за использование чужого товарного знака

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Городищенского района. Он обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ).

Как сообщили в областной прокуратуре, с марта 2019 года по апрель 2020 года на территории арендуемой базы в Городищенском районе области обвиняемый организовал производство крышек для консервации, на которых незаконно использовал чужие товарные знаки. Фигурант уголовного дела якобы неоднократно продавал изготовленную им контрафактную продукцию. Действия мужчины пресекли полицейские, предположительно, при попытке продажи очередной партии товара покупателю из Пензы, которому планировалось поставить 1 млн крышек. Всего из незаконного оборота изъяли более 3 млн единиц готовой продукции. Ущерб правообладателям превысил 7,2 млн руб.

Вину обвиняемый полностью признал. Уголовное дело направили для рассмотрения в Городищенский районный суд. В качестве максимального наказания ему грозит до двух лет лишения свободы.

Мария Шахрай