Правительство Татарстана сменило оператора электронных госуслуг

Правительство Татарстана передало полномочия единого оператора Государственного информационного центра Республики Татарстан государственному казенному учреждению «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» под руководством Азата Мугинова. Ранее эти функции выполняло государственное унитарное предприятие «Центр информационных технологий Республики Татарстан» (ЦИТ РТ), возглавляемое Денисом Улесовым.

Постановление, предусматривающее смену оператора, подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Он распорядился, чтобы минземимущества Татарстана в течение 60 дней внесло соответствующие изменения в уставы двух ведомств.

Государственный информационный центр Республики Татарстан обеспечивает взаимодействие информационных систем власти всех уровней в регионе между собой, а также с физическими и юридическими лицами через «Официальный портал Республики Татарстан», портал «Открытый Татарстан», портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, мобильное приложение «Услуги РТ», информационные системы «Народный контроль» и «Народный инспектор».

ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» было зарегистрировано в ноябре 2019 года. ЦИТ РТ, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», существует с 2009 года. Его создавал еще бывший министр информатизации и связи Татарстана и бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"