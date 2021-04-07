Весна к услугам

В феврале 2021 года выпуск девяти базовых отраслей экономики РФ фактически достиг уровня марта 2020 года, снизившись по сравнению с январем на 0,4% из-за обрабатывающей промышленности, строительства и транспорта, оценили в ВШЭ. В марте промышленная активность, согласно опережающим индикаторам, не росла. При этом темпы роста выпуска в секторе услуг резко ускорились благодаря как внутреннему, так и внешнему спросу, фиксируют аналитики агентства Markit.

По оценкам Центра развития ВШЭ, в феврале по сравнению с январем (с учетом сезонности) выпуск в девяти базовых отраслях экономики РФ снизился на 0,4%. Причина — «необычно экстремальные погодные условия во многих регионах страны», которые привели к ухудшению положения дел в обработке, строительстве и грузоперевозках. В то же время в феврале индекс выпуска базовых отраслей достиг 99,3% от уровня марта 2020 года, фактически восстановившись после кризиса. В феврале уровень марта 2020 года превышен у пяти из девяти базовых видов экономической деятельности. Отставание сохранялось в том числе в добыче полезных ископаемых (прежде всего из-за ограничений в рамках ОПЕК+), строительстве, розничной торговле, перевозках грузов транспортом и в потребительских отраслях (прежде всего связанных с предоставлением услуг).

Торможение восстановления промышленности в феврале—марте (согласно опережающим индикаторам Росстата, Института Гайдара, ЦМАКП и PMI) заставило экспертов говорить о том, что экономика, завершив восстановление в первом квартале 2021 года, вернулась к стагнации (см. “Ъ” от 1 апреля). Между тем, согласно оценкам агентства Markit, в секторе услуг в марте зафиксирован максимальный рост деловой активности за последние семь месяцев — на фоне того как внутренний спрос увеличивался максимальными темпами с августа 2020 года, а внешний — с октября 2019 года. Оживление деловой активности в услугах в марте сопровождалось ростом занятости в секторе и оказалось настолько значительным, что поддержало прирост композитного индекса Markit на фоне замедления в промышленности (см. график).

Косвенным свидетельством повышенного спроса домохозяйств в марте является продолжение бурного увеличения потребительского импорта и повышение потребительской уверенности. Впрочем, индекс потребительской уверенности в первом квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020-го, повысившись на пять процентных пунктов, до минус 21%, лишь незначительно превысил уровень третьего квартала прошлого года. При этом экономистка компании IHS Markit Шиан Джонс отмечает, что поставщики услуг зарегистрировали заметный рост затрат в конце первого квартала — подобный всплеск не наблюдался с момента повышения НДС в начале 2019 года. «Деловые ожидания в целом остались оптимистичными, хотя степень уверенности как у производителей, так и у поставщиков услуг несколько снизилась. Оптимизм по-прежнему исходил от надежд на дальнейшее восстановление экономики в 2021 году»,— заключают в Markit.

Алексей Шаповалов