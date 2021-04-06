Экс-главе КЭЧ предложили заплатить за участки

“Ъ” стала известна мотивировочная часть решения Ленинского райсуда Уфы о взыскании с бывшего начальника ФБУ «Уфимская квартирно-эксплуатационная часть района» (Уфимская КЭЧ) Вячеслава Болло 207,16 млн руб. по иску Министерства обороны РФ. Ранее господин Болло был признан виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий при передаче под застройку двух участков Минобороны в Уфе. Министерство оценило размер ущерба в 1,6 млрд руб. и просило взыскать эту сумму. Вячеслав Болло факт причинения какого-либо ущерба не признал, заявив, что готовит апелляционную жалобу.
Ленинский райсуд Уфы частично удовлетворил требования Минобороны РФ к бывшему начальнику ФБУ «Уфимская квартирно-эксплуатационная часть района» (Уфимская КЭЧ) Вячеславу Болло о возмещении материального ущерба, взыскав с него 207,16 млн руб. Мотивировочная часть решения суда стала известна “Ъ”, хотя в базе судов она пока не опубликована. Минобороны в гражданском иске просило взыскать с ответчика 1,7 млрд руб. Сумма исковых требований равнялась кадастровой стоимости земельных участков, которые, по мнению министерства, выбыли из федеральной собственности по вине господина Болло.
Вячеслав Болло возглавлял Уфимскую КЭЧ в 2010–2011 годах. Учреждение принимало и передавало в эксплуатацию воинским частям здания и сооружения, построенные или приобретенные за счет средств Минобороны России. В настоящее время Уфимская КЭЧ ликвидирована.
В июне прошлого года Ленинский райсуд Уфы признал Вячеслава Болло виновным в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286) при передаче в аренду под застройку двух земельных участков площадью 3,3 га на улице Маркса и площадью 10 га в микрорайоне Затон.
Второй эпизод уголовного дела касался заключения Вячеславом Болло более 40 договоров социального найма в общежитиях, принадлежащих Минобороны, с гражданскими лицами, которые через суды получили права собственности на это жилье. Ущерб от этих действий Минобороны оценивало в 73,3 млн руб. Подсудимый был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, но от отбывания наказания его освободили из-за онкологического заболевания.
Вячеслав Болло по уголовному делу вину не признал. В удовлетворении гражданского иска Минобороны он также просил отказать. В своем отзыве ответчик заявлял, что кадастровая стоимость участков не может применяться для расчета суммы ущерба.
Обосновывая размер взыскания, судья сослалась на судебные экспертизы из материалов арбитражного суда Башкирии по искам Минобороны к СУ-10.
Минобороны апелляционную жалобу на решение суда не подало, сообщили “Ъ” в пресс-службе райсуда. В самом министерстве на запрос “Ъ” во вторник не ответили.
Вячеслав Болло заявил, что не признает наличие какого-либо ущерба по гражданскому иску и намерен обжаловать решение суда.
В настоящее время приставы удерживают с 68-летнего Вячеслава Болло половину пенсии (гражданской и военной) в размере 20 тыс. руб. по решению Октябрьского райсуда Уфы от 2018 года, который взыскал с него 55,48 млн руб. Тогда пенсионер был признан виновным в попытке мошенничества, мошенничестве и превышении должностных полномочий при отчуждении у Минобороны объектов военных городков в поселках Дубрава, Сергеевка и Булгаково. Позже Верховный суд Башкирии уменьшил срок с пяти до четырех лет лишения свободы и освободил от наказания из-за тяжелого заболевания.