Экс-главе КЭЧ предложили заплатить за участки

„Ъ“ стала известна мотивировочная часть решения Ленинского райсуда Уфы о взыскании с бывшего начальника ФБУ «Уфимская квартирно-эксплуатационная часть района» (Уфимская КЭЧ) Вячеслава Болло 207,16 млн руб. по иску Министерства обороны РФ. Ранее господин Болло был признан виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий при передаче под застройку двух участков Минобороны в Уфе. Министерство оценило размер ущерба в 1,6 млрд руб. и просило взыскать эту сумму. Вячеслав Болло факт причинения какого-либо ущерба не признал, заявив, что готовит апелляционную жалобу.

Ленинский райсуд Уфы частично удовлетворил требования Минобороны РФ к бывшему начальнику ФБУ «Уфимская квартирно-эксплуатационная часть района» (Уфимская КЭЧ) Вячеславу Болло о возмещении материального ущерба, взыскав с него 207,16 млн руб. Мотивировочная часть решения суда стала известна „Ъ“, хотя в базе судов она пока не опубликована. Минобороны в гражданском иске просило взыскать с ответчика 1,7 млрд руб. Сумма исковых требований равнялась кадастровой стоимости земельных участков, которые, по мнению министерства, выбыли из федеральной собственности по вине господина Болло.

Вячеслав Болло возглавлял Уфимскую КЭЧ в 2010–2011 годах. Учреждение принимало и передавало в эксплуатацию воинским частям здания и сооружения, построенные или приобретенные за счет средств Минобороны России. В настоящее время Уфимская КЭЧ ликвидирована.

В июне прошлого года Ленинский райсуд Уфы признал Вячеслава Болло виновным в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286) при передаче в аренду под застройку двух земельных участков площадью 3,3 га на улице Маркса и площадью 10 га в микрорайоне Затон. В результате действий господина Болло участки, на которых уфимский застройщик СУ-10 возвел жилые дома, выбыли из федеральной собственности. Как было установлено в суде, за свои услуги Вячеслав Болло получал взятки от застройщика.

Второй эпизод уголовного дела касался заключения Вячеславом Болло более 40 договоров социального найма в общежитиях, принадлежащих Минобороны, с гражданскими лицами, которые через суды получили права собственности на это жилье. Ущерб от этих действий Минобороны оценивало в 73,3 млн руб. Подсудимый был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, но от отбывания наказания его освободили из-за онкологического заболевания.

Вячеслав Болло по уголовному делу вину не признал. В удовлетворении гражданского иска Минобороны он также просил отказать. В своем отзыве ответчик заявлял, что кадастровая стоимость участков не может применяться для расчета суммы ущерба.

Судья Регина Фахрутдинова отметила, что вина подсудимого в причинении ущерба Минобороны «достоверно установлена», но истец не представил доказательств, подтверждающих размер ущерба в 1,7 млрд руб. Обосновывая размер взыскания, судья сослалась на судебные экспертизы из материалов арбитражного суда Башкирии по искам Минобороны к СУ-10.

Минобороны апелляционную жалобу на решение суда не подало, сообщили „Ъ“ в пресс-службе райсуда. В самом министерстве на запрос „Ъ“ во вторник не ответили.

Вячеслав Болло заявил, что не признает наличие какого-либо ущерба по гражданскому иску и намерен обжаловать решение суда.

В настоящее время приставы удерживают с 68-летнего Вячеслава Болло половину пенсии (гражданской и военной) в размере 20 тыс. руб. по решению Октябрьского райсуда Уфы от 2018 года, который взыскал с него 55,48 млн руб. Тогда пенсионер был признан виновным в попытке мошенничества, мошенничестве и превышении должностных полномочий при отчуждении у Минобороны объектов военных городков в поселках Дубрава, Сергеевка и Булгаково. Позже Верховный суд Башкирии уменьшил срок с пяти до четырех лет лишения свободы и освободил от наказания из-за тяжелого заболевания.

Влада Шипилова