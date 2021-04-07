06 апреля, вторник
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Чемпионат Испании

29-й тур. «Барселона»—«Вальядолид» 1:0 (Дембеле, 90. Удаление: Плано («Вальядолид»), 79).

Положение команд. 1. «Атлетико» — 66 очков. 2. «Барселона» — 65. 3. «Реал» — 63. 4. «Севилья» — 58. 5. «Бетис» — 46. 6. «Вильярреал» — 46.

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