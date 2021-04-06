Штрафы и запреты для водителей каршеринга в 2021 году

Самые распространенные штрафы со стороны операторов каршеринга и ГИБДД, как их избежать, мнение эксперта и другая полезная информация о краткосрочной аренде автомобиля — в материале “Ъ”.

Какие запреты действуют в каршеринге

Водители арендованной машины могут быть оштрафованы за следующие нарушения:

передача управления постороннему лицу;

курение в салоне, езда в состоянии опьянения;

загрязнение салона;

обучение вождению на арендованной машине;

участие в гонках и других соревнованиях на арендованном авто;

использование машины в качестве такси;

перевозка взрывоопасных материалов и веществ;

буксировка чужой машины;

перевозка домашних животных без специальных устройств.

Договор с клиентом популярных сервисов каршеринга также предусматривает штраф, если машина была эвакуирована из-за нарушения ПДД. Правило распространяется и на случаи, когда эвакуация началась после завершения сеанса каршеринга.

Самые распространенные штрафы

По словам представителя компании YouDrive Дианы Лавшук, среди внутренних штрафов сервиса лидируют штрафы за загрязнение салона, парковку на закрытой территории и создание помех при парковке.

Также во всех каршеринговых компаниях распространены штрафы:

— за курение в салоне. Специальные датчики передают информацию о курении в салоне в диспетчерскую. Кроме того, если севший после вас в автомобиль водитель заявит о наличии запаха дыма, штраф будет списан с вас автоматически;

— за наличие царапин и вмятин, обнаруженных следующим после вас клиентом. Даже если они появились раньше, платить придется вам, если вы не заявили об их наличии, принимая автомобиль в пользование;

— за пустой бак при возврате автомобиля.

Штрафы со стороны ГИБДД

Чаще всего водителей каршеринга штрафуют за незначительное превышение скорости, выезд на выделенную полосу и движение по обочине.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения приходят в каршеринговую компанию, которая автоматически пересылает его водителю для уплаты. Сумма списывается автоматически, часто с добавлением дополнительной суммы в качестве комиссии и невозможностью уплатить всего 50% от общей суммы (такая скидка предусмотрена условиями договора многих операторов сервиса). Даже если такая скидка и предусмотрена договором, ее действие не распространяется на штраф за превышение скорости.

Если на карточке нет достаточной суммы для уплаты штрафа, то включается механизм начисления пени и процентов (до 5% в день).

Мнение эксперта: могут ли водители каршеринга избежать штрафов

«Мы всегда рекомендуем пользователям максимально тщательно производить осмотр авто снаружи и внутри перед поездкой и сохранять фотографии, чтобы при возникновении спорной ситуации представить снимки службе безопасности,— говорит представитель YouDrive Диана Лавшук. — Кроме того, если произошло ДТП, мы всегда приглашаем клиента на осмотр автомобиля в техсервис, чтобы процесс подсчета убытков был максимально прозрачным для пользователя».