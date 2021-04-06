Замруководителя нижнегорского вуза задержан за «откаты» от студентов и сотрудников

В Нижнем Новгороде сотрудниками транспортной полиции и ФСБ по подозрению в мошенничестве задержан заместитель руководителя одного из вузов. По данным приволжского управления на транспорте МВД РФ, на протяжении двух лет мужчина похищал часть бюджетных ассигнований, выделенных в качестве премиального стипендиального фонда. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным источников “Ъ-Приволжье” в правоохранительных органах, речь идет о находящемся в Нижнем Новгороде филиале Самарского государственного университета путей сообщения.

В полиции пояснили, что эти средства были предназначены для выплат студентам, принимающим активное участие в студенческой жизни вуза. Подозреваемый сообщал студентам, что они смогут получить эту надбавку, если согласятся вернуть ему часть выплаченных средств. По этой же схеме мужчина ввел в заблуждение подчиненных и приглашенных преподавателей. Стоимость преподавательских услуг умышленно завышалась, и часть денег перечислялась подозреваемому. Этими средствами он распоряжался по собственному усмотрению. Материальный ущерб учебному заведению составил свыше 118 тыс. руб.

Андрей Репин