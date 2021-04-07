Колония не исправила решение суда

Апелляционный суд подтвердил законность решения Челябинского УФАС о том, что администрация Центрального района Челябинска нарушила способ закупки, заключив контракт на ремонтные работы в сквере «Алое поле» с исправительной колонией №2 на 33,7 млн руб. Антимонопольное ведомство отстояло свою позицию, согласно которой контракты с пенитенциарными учреждениями не должны выполняться силами сторонних организаций, в то время как в исполнении контракта участвовали субподрядчики. В ГУФСИН считают, что заключение контрактов с колонией как с единственным поставщиком позволяет больше вовлекать осужденных в трудовую деятельность, что способствует их исправлению, а в привлечении субподрядных организаций ничего незаконного нет.



Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, признавшего законность заключения Федеральной антимонопольной службы о нарушении способа закупки при заключении контракта между администрацией Центрального района Челябинска и исправительной колонией №2 на ремонтные работы в сквере «Алое поле». Сумма контракта с подведомственным ГУФСИН учреждением составила 33,7 млн руб.

«Суд подтвердил, что обязательным условием для осуществления закупки и заключения контракта с учреждением уголовно-исполнительной системы как с единственным поставщиком является непосредственное исполнение работ собственными силами,— прокомментировали в УФАС.— Непроведение конкурентных процедур приводит к созданию необоснованных преимуществ и невозможности участия в закупках иных хозяйствующих субъектов».

Проверку по контракту на ремонт в сквере на Алом поле УФАС провело в 2019 году. Ведомство выяснило, что непосредственно колония лишь изготовила секции ограждений и отреставрировала столбы, проведя работы в общей сложности на 10,4 млн руб. Остальная часть контрактных обязательств была выполнена субподрядчиками. В УФАС полагают, что «выполнение каких-либо работ в рамках контрактов с предприятиями ФСИН по субподряду идет вразрез с принципами законодательства о контрактной системе».

Исправительная колония осенью прошлого года пыталась обжаловать решение УФАС в Арбитражном суде Челябинской области, однако суд поддержал антимонопольное ведомство. Теперь позицию надзорного органа поддержала и апелляция, подтвердив правомерность возбуждения административного дела. Правда, штраф в 50 тыс. руб., назначенный заказчику конкурса, отменен как в районном, так и в областном суде.

В ноябре прошлого года антимонопольная служба также выявила нарушения законодательства о контрактной системе в закупке на благоустройство участка возле аэропорта Челябинска. Ведомство провело внеплановую проверку после получения документов от правоохранительных органов по факту заключения контракта между комитетом дорожного хозяйства города и ФКУ «Исправительная колония №2» ГУФСИН без проведения конкурентных процедур. Контракт на выполнение работ по благоустройству участка автодороги Аэропорт—Бродокалмакский тракт был заключен в прошлом году на сумму 84,6 млн руб. Из этой суммы, как установило УФАС, сама колония выполнила работ всего на 4 млн руб., а на остальной объем заключила как минимум 65 субподрядных договоров. Сторонние организации, в частности, занимались инженерными изысканиями, разработкой сметной документации, эскизного проекта, созданием клумб, благоустройством мостового барьерного ограждения, укладкой тротуарной плитки, асфальтированием дорожек. Также субподрядчики поставляли материалы и оборудование, в том числе установленный на этом участке светодиодный экран.

В ГУФСИН тогда отметили, что не видят нарушений в заключении таких контрактов. «Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут заключать с учреждениями УИС контракты как с единственным поставщиком. Это позволяет учреждениям УИС создавать новые рабочие места и увеличивать занятость осужденных, которые в свою очередь в процессе производственной деятельности получают возможность оттачивать профессиональные навыки, зарабатывать и выплачивать иски в пользу потерпевших. Таким образом, через привлечение осужденных к труду решаются основные задачи УИС — их исправление и успешная ресоциализация после отбытия наказания. В рамках действующего законодательства ГУФСИН может привлекать для исполнения государственных заказов субподрядные организации, если иное не определено заказчиком»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В марте этого года УФАС выдало предостережение региональному ГУФСИН, разместившему на своем сайте информацию о преимуществах заключения с ним как с единственным поставщиком контрактов в рамках государственных и муниципальных закупок. На ресурсе главного управления Федеральной службы исполнения наказания было размещено объявление с приглашением к сотрудничеству в областях металлообработки, деревообработки, производства продуктов питания, легкой промышленности, сельского хозяйства. Далее указывалось, что законодательство позволяет заключать с учреждениями уголовно-исправительной системы контракты как с единственным поставщиком. В антимонопольной службе отметили, что в законе такая возможность действительно прописана, однако она «может быть использована только в исключительных случаях» и не должна быть использована заказчиками для обхода конкурентных процедур.

Артур Якушко