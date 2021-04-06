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На Кубани до конца 2021 года разработают проекты рекультивации семи свалок ТКО

Власти Краснодарского края обещают до конца 2021 года завершить разработку проектов по рекультивации свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) в Белореченске, Краснодаре, Анапе, Горячем Ключе, Славянске-на-Кубани, Апшеронском и Динском районах. Сообщение об этом появилось на сайте администрации региона. 

Средства на разработку проектно-сметной документации (ПСД) будут выделены из местных и краевого бюджетов.  Субсидии на софинансирование расходов муниципалитетам выделят в  рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

В Белореченском районе рекультивируют свалку ТКО в Родниковском сельском поселении, которая прекратила прием отходов в 2018 году. Сейчас здесь идут инженерно-изыскательные работы, проводят лабораторные исследования образцов для определения коэффициента фильтрации грунтов.

Как писал “Ъ-Кубань”, власти Кубани рассчитывают получить до 700 млн руб. на рекультивацию четырех полигонов твердых коммунальных отходов после вступления в проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Ранее было заявлено о планах построить в регионе несколько мусороперерабатывающих заводов к 2023 году.

Наталья Решетняк


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