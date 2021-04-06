Председателем контрольно-счетной палаты Липецкой области может стать Лариса Хожайнова

Липецкий губернатор Игорь Артамонов предложил назначить на пост председателя областной контрольно-счетной палаты Ларису Хожайнову. Принять решение по ее кандидатуре депутаты облсовета должны будут 15 апреля, сообщили в облсовете.

Последние восемь лет Лариса Хожайнова работает на должности заместителя начальника управления финансов Липецкой области. Она занималась разработкой концепции электронного бюджета региона, курировала ввод в эксплуатацию Единого портала бюджетной системы региона и проект «Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета». Место главы областной КСП стало вакантным после того, как заявление об отставке по собственному желанию в феврале написал бывший руководитель палаты Владимир Бербенец.

Олег Мухин