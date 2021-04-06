Свердловский военкомат предложил разработать соглашение о работе с силовиками во время призыва

Военный комиссариат Свердловской области предложил создать на уровне Екатеринбурга четырехстороннее соглашение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами при призыве на военную службу. Как сообщил врио начальника военного комиссариата Свердловской области Сергей Чирков на комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности, аналогичное соглашение принято в Москве.

Он предложил предусмотреть в документе совместный поквартирный обход с участковыми для вручения повесток с фото- и видеофиксацей, а также составления рапортов о невозможности вручения повесток. Ранее господин Чирков отмечал, что в 2020 году военные комиссариаты Екатеринбурга не смогли вручить повестки почти 40% призывникам.

«Для оперативной проверки информации предлагаем на основании данных комиссариатов создать в интернете сервис электронного учета граждан, отклоняющихся от военной службы», — рассказал Сергей Чирков. Он уточнил, что в соглашении также может быть предусмотрено использование коммерческих сервисов SMS-рассылок по аналогии с информирование МЧС России. «Предлагается подготовить в СМИ выступления молодых людей, которые уже прошли военную службу и позитивно относятся к ней»,— добавил господин Чирков.

Председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин пояснил, что заключение подобного соглашения возможно после принятия документа на уровне региона. По его словам, создание единого реестра уклоняющихся от военной службы граждан невозможно: «Во-первых, это будет размещение в интернете персональных данных. Во-вторых, подобная инициатива требует проработки и не относится к полномочиям органов местного самоуправления».

Анастасия Реутова